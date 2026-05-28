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Maio Laranja
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Homem é preso por armazenar arquivos de abuso sexual infantojuvenil no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Flagrante aconteceu durante operação da Polícia Civil nesta quinta-feira

Isadora Garcia

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Leonardo Martins

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