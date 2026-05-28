Homem é preso por armazenar arquivos de abuso sexual infantojuvenil no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (28), um homem de 42 anos por armazenamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O nome dele não foi divulgado.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma investigação sobre crimes relacionados à pedofilia.
— Estamos deflagrando a fase material da operação com o objetivo de colher provas contendo esse material digital para subsidiar o indiciamento — explicou o diretor da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca), delegado André Ciardullo Mocciaro, que coordenou a operação.
Após os procedimentos legais, incluindo o registro do flagrante, o homem será encaminhado ao sistema prisional.
Maio Laranja
As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Operações Cibernéticas da Deca, responsável pela busca e identificação de suspeitos. Mocciaro reiterou a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma anônima.
— Partimos de registros de ocorrência, de denúncias. É importante que a comunidade, professores e vizinhos denunciem, porque, muitas vezes, os criminosos, infelizmente, estão dentro de casa — completou.
O delegado destacou que a ação desta quinta-feira integra uma série de iniciativas da Polícia Civil gaúcha durante o Maio Laranja, campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
A ação foi conduzida por policiais do Núcleo de Operações Cibernéticas da Deca, setor especializado da Polícia Civil na investigação desse tipo de crime cibernético, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA/Deca), comandada pela delegada Sabrina Dóris Teixeira, e de peritos do Núcleo de Computação e Operações Periciais (Nucope) do Instituto-Geral de Perícias (IGP).