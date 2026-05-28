Homem é preso por armazenar arquivos de abuso sexual infantojuvenil no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (28), um homem de 42 anos por armazenamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O nome dele não foi divulgado.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma investigação sobre crimes relacionados à pedofilia.

— Estamos deflagrando a fase material da operação com o objetivo de colher provas contendo esse material digital para subsidiar o indiciamento — explicou o diretor da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca), delegado André Ciardullo Mocciaro, que coordenou a operação.

Após os procedimentos legais, incluindo o registro do flagrante, o homem será encaminhado ao sistema prisional.

Maio Laranja

As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Operações Cibernéticas da Deca, responsável pela busca e identificação de suspeitos. Mocciaro reiterou a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma anônima.

— Partimos de registros de ocorrência, de denúncias. É importante que a comunidade, professores e vizinhos denunciem, porque, muitas vezes, os criminosos, infelizmente, estão dentro de casa — completou.

O delegado destacou que a ação desta quinta-feira integra uma série de iniciativas da Polícia Civil gaúcha durante o Maio Laranja, campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.