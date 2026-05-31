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Homem é preso em flagrante por violência doméstica e ameaça em Estância Velha

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (31). Homem teria reagido à prisão e desacatado os guardas durante abordagem

Maria Fernanda Freire

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