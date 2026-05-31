Homem é preso em flagrante por violência doméstica e ameaça em Estância Velha

Suspeito tinha antecedente policial pelo mesmo crime. Guarda Municipal de Estância Velha / Divulgação

Um homem foi preso por agressão e ameaça por volta das 4h da manhã deste domingo (31), no bairro União, em Estância Velha, no Vale do Sinos. O caso foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM).

A vítima informou aos agentes de segurança de que havia sido agredida fisicamente pelo marido. A violência teria ocorrido após um desentendimento entre o casal, motivado por ciúmes. O homem já tinha passagem pela polícia por violência doméstica.

Após a agressão, a mulher tentou sair do local e ir para a casa da mãe, mas o suspeito tomou as chaves do carro e o aparelho celular para impedir que ela deixasse o local.

​O homem desacatou os guardas após receber voz de prisão e ser informado de que seria conduzido à delegacia.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de São Leopoldo para registro do flagrante pelos crimes de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e ameaça. Depois, foi encaminhado ao presídio local.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul