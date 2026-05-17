Homem é preso com cerca de 100 quilos de maconha em Sapucaia do Sul 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 100 quilos de maconha em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, na tarde deste sábado (16). A droga estava dentro de um carro que trafegava pela BR-448. O motorista do veículo foi preso por tráfico de drogas.
Segundo a PRF, durante a abordagem e fiscalização, o condutor apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre a viagem aos policiais rodoviários.
Ao investigarem o interior do carro, os agentes localizaram seis caixas fechadas com fita adesiva. O suspeito alegou que seriam produtos para limpeza de piscinas.
No entanto, os agentes perceberam odor característico de maconha e decidiram abrir os pacotes. Dentro das caixas, encontraram 119 tabletes da droga, que totalizaram cerca de 100 quilos do entorpecente.
O motorista informou que saiu do Paraná e que entregaria a droga na Grande Porto Alegre. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a polícia judiciária em Canoas, juntamente com o veículo e a droga apreendida.