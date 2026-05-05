Homem é morto a tiros no bairro Santa Rosa de Lima, em Porto Alegre

Um homem de 52 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (4) no bairro Santa Rosa de Lima, na zona norte de Porto Alegre.

O crime ocorreu por volta das 22h, na Rua Luiz Domingos Ramos. A vítima foi identificada como Marcos Ricardo Ferro dos Santos.

Conforme o delegado responsável, Leandro Bodoia, o homem estava andando na rua quando foi atingido por disparos efetuados por um ocupante de uma motocicleta que passava no local. A vítima que tinha antecedentes criminais morreu na hora.