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Homem é morto a tiros no bairro Santa Rosa de Lima, em Porto Alegre

Vítima de 52 anos foi baleado por ocupante de motocicleta na noite desta segunda-feira (04)

Paula Neiman

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Júlia Ozorio

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