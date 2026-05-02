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Homem é morto a tiros na zona Leste de Porto Alegre; adolescente é apreendido

Ocorrência registrada no bairro Partenon terminou com a detenção de um jovem de 17 anos, que admitiu envolvimento no caso durante abordagem da Brigada Militar

Leonardo Martins

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