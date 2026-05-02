Homem é morto a tiros na zona Leste de Porto Alegre; adolescente é apreendido

Um homem foi morto a tiros na manhã deste sábado (2) no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Brigada Militar e teria confessado o crime durante a abordagem policial.

A vítima ainda não havia sido identificada até a publicação desta reportagem.

O crime foi registrado por volta das 9h30min na Rua Encantadora, próximo ao número 530. Após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), guarnições do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) se deslocaram até o endereço e localizaram o suspeito nas imediações.

Durante a abordagem, o adolescente assumiu a autoria do homicídio, conforme a BM. A Brigada Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil, que assumiu a ocorrência na sequência.

O adolescente foi apreendido em flagrante e será apresentado ao Ministério Público (MP).