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Homem é morto a tiros em estacionamento de atacarejo em Canoas 

Suspeitos fugiram na caminhonete  modelo Range Rover Evoque, que foi encontrada abandonada em Sapucaia do Sul

Isadora Garcia

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