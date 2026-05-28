Homem é morto a tiros em estacionamento de atacarejo em Canoas 

Local onde ocorreu o crime. Matheus Goulart / RBS TV

Um homem foi morto a tiros no estacionamento de um atacarejo em Canoas, na noite desta quinta-feira (28). O caso foi registrado na Avenida Boqueirão, no bairro Igara. O homem foi identificado como Jolair Siqueira.

Segundo a Brigada Militar, que foi acionada por volta de 19h10min, indivíduos se aproximaram em uma caminhonete modelo Range Rover Evoque e efetuaram disparos contra o homem. Pelo menos quatro pessoas estavam dentro do carro. Não houve outros feridos.

LEIA TAMBÉM Criminosos criam site falso do Desenrola Brasil para aplicar golpes; veja como se proteger

Ainda conforme os policiais, os suspeitos fugiram na caminhonete e chegaram a atingir outros veículos, incluindo uma viatura. O carro foi encontrado abandonado em Sapucaia do Sul. A Brigada Militar faz buscas pelos suspeitos na região.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado para realizar o atendimento no local onde está o corpo do homem, que foi isolado.

De acordo com a Brigada Militar, ele tinha antecedentes por crimes como homicídios, roubo a transporte coletivo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, tráfico de entorpecentes, estelionato e receptação.