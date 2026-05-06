Segurança

Crime em 2023
Notícia

Homem é condenado a mais de 49 anos por matar ex-companheira com golpes de facão em São Francisco de Assis

Celi de Fátima Dicetti Cogo, 56 anos, foi atacada por Antônio Airton Buzata Romero dentro de casa. O filho, de 17, foi quem encontrou o corpo

Tayline Manganeli

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