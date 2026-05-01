Granada é encontrada em esgoto de casa em Novo Hamburgo

Uma granada foi encontrada na tarde desta sexta-feira (1º) em uma casa do bairro Ideal, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O artefato foi retirado do local já inutilizado.

De acordo com a Brigada Militar, o morador do imóvel relatou que localizou o objeto enquanto realizava a manutenção da rede de esgoto. Ao verificar que era semelhante a um artefato explosivo, acionou as autoridades.

Ainda conforme a corporação, o antigo proprietário da residência, de 76 anos, informou que teria ganhado a granada, do tipo morteira, já inutilizada, como recordação do tempo em que serviu o Exército. Há alguns anos, decidiu se desfazer do material e colocou na caixa de esgoto da casa.

A carcaça do explosivo foi retirada do local após avaliação da equipe antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). A área chegou a ser isolada por segurança, mas foi constatado que o objeto não tinha caráter explosivo.