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Granada é encontrada em esgoto de casa em Novo Hamburgo

Artefato foi localizado por morador durante manutenção e área chegou a ser isolada, mas foi constatado que o objeto já estava inutilizado

Júlia Ozorio

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