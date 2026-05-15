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Golpes de identidade e roubo de celulares fazem fraudes bancárias digitais dispararem no Brasil; saiba como se proteger

Somente os casos ligados a invasões de contas após assaltos tiveram alta de 340% no ano passado, segundo levantamento feito junto a 36 instituições financeiras  

Vinicius Coimbra

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