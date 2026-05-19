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Golpe do falso boleto: grupo clonava site de financiamento de carro para enganar vítimas

Polícia gaúcha cumpre nove mandados de prisão em quatro cidades paulistas; prejuízo às vítimas chega a R$ 300 mil

Guilherme Milman

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