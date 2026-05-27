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"Foi uma morte violenta": tráfico de drogas e feminicídio são hipóteses investigadas pela polícia para caso de mulher encontrada no Guaíba

Vítima tinha diversos ferimentos no corpo e estava sem partes das vestimentas; apuração ainda deve esclarecer onde aconteceu o assassinato e em que local o cadáver foi arremessado nas águas

Leticia Mendes

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