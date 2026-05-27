"Foi uma morte violenta": tráfico de drogas e feminicídio são hipóteses investigadas pela polícia para caso de mulher encontrada no Guaíba

A polícia investiga diferentes hipóteses para o caso de uma mulher encontrada morta na manhã de terça-feira (26) em Porto Alegre. O corpo da vítima foi retirado das águas por uma equipe dos bombeiros, junto à área do Cais do Porto, na região da Avenida Mauá, no Centro Histórico.

Segundo a delegada Thais Dequech, titular da 1ª Delegacia da Mulher da Capital, embora a causa da morte ainda não tenha sido confirmada, havia diversos ferimentos no corpo, especialmente na região da cabeça, o que indica que ela foi vítima de um crime violento.

— Não foi uma morte natural ou por afogamento. Foi uma morte violenta — diz a delegada.

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O cadáver foi encaminhado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP), que busca identificar a causa da morte. O estado em que estava o corpo indica que o crime teria acontecido recentemente. A polícia ainda não sabe, no entanto, o que motivou o assassinato da mulher. Ela estava sem partes das roupas, mas algumas vestes foram encontradas nas proximidades do corpo.

Segundo a delegada, pelo que foi apurado até o momento, a mulher era usuária de drogas e moradora de Canoas, na Região Metropolitana. A polícia investiga se o crime aconteceu nesse contexto do tráfico, possivelmente relacionado a alguma dívida. Os policiais também apuram onde aconteceu a morte e em que local o corpo foi arremessado nas águas. Neste sentido, um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver.

Ainda assim, a polícia não descartou a possibilidade de feminicídio, que também passou a ser investigada desde que o corpo foi localizado. Neste caso, num cenário no qual a mulher é assassinada em razão do gênero por um autor com quem não mantinha nenhum vínculo afetivo, amoroso ou familiar.

— Não descartamos a possibilidade de feminicídio, mas não naquele contexto íntimo e, sim, numa possível condição de menosprezo à mulher — explica a delegada.

A vítima não tinha registro de pedido de medida protetiva. Detalhes da investigação seguem em sigilo na 1ª DEAM. Ninguém foi preso até o momento.





Feminicídios no RS

Até o caso registrado na terça-feira, o Rio Grande do Sul já tinha 35 feminicídios desde o início deste ano. O número de assassinatos de mulheres nesse contexto de gênero já superou o total de casos entre janeiro e maio do ano passado, quando foram registrados 30 feminicídios no Estado.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul