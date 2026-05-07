Segurança

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Casal desaparecido em Triunfo: exame confirma que tronco humano encontrado no Rio Jacuí é de segunda vítima

Mariana Sampaio e a companheira, Verônica de Paula, foram vistas pela última vez no dia 26 de abril. No último domingo uma das pernas de Verônica foi encontrada em Charqueadas

Isabela Daudt*

Estagiária

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