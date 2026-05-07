Casal desaparecido em Triunfo: exame confirma que tronco humano encontrado no Rio Jacuí é de segunda vítima

Um exame pericial confirmou que o tronco humano encontrado no Rio Jacuí, em Triunfo, na última terça-feira (5) pertence a Mariana Sampaio, 28 anos. Ela e a companheira Verônica de Paula, 24 anos, desapareceram no dia 26 de abril, data do último contato com os familiares.

De acordo com o delegado Marco Schalmes, responsável pelo caso, um exame que compara impressões digitais (papiloscopia), realizado pelo Instituto- Geral de Perícias, permitiu a confirmação da identidade.

Paralelamente, no último domingo, uma perna foi localizada no município de Charqueadas; a família de Verônica a identificou como sendo da jovem, devido a uma tatuagem e pela meia que ela utilizava.

Ainda de acordo com a polícia, as duas mulheres têm registro policial por tráfico de drogas.

A Polícia Civil instaurou inquérito para identificar a autoria das mortes, que são tratadas como homicídio. A principal hipótese é que a motivação do crime tenha sido um confronto entre facções criminosas. Até o momento, a Polícia Civil não divulga informações sobre suspeitos.

*Sob supervisão de Rodrigo Celente

O que diz o Instituto-Geral de Perícias (IGP)

O Instituto-Geral de Perícias informa que segue trabalhando nas requisições formuladas pela autoridade policial no caso em questão. Todos os laudos, quando finalizados, são encaminhados à autoridade solicitante, a fim de subsidiar as investigações.