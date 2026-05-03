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Estado é condenado a pagar R$ 175 mil em indenização à família de jovem morto por policiais militares em Porto Alegre

Abordagem da Brigada Militar em 2019 terminou com a morte de Breandal Michel Dorneles da Rosa no bairro Bom Jesus; decisão também prevê pensão mensal à mãe da vítima

Leonardo Martins

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