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Especialistas veem avanço, e governo do RS aguarda detalhes para aderir a plano nacional contra crime organizado

SSP diz esperar informações sobre regramento e valores disponibilizados a Estados em projeto de combate a facções e reforço de segurança de presídios

Pâmela Rubin Matge

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