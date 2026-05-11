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Violência contra mulher
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"Enterrei minha filha no Dia das Mães": família relata dor após feminicídio em Porto Alegre

Isabella Borges da Rosa Pacheco, 22 anos, foi assassinada pelo próprio companheiro, segundo a polícia. Jovem tinha um bebê de um ano e quatro meses

Pâmela Rubin Matge

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