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Entenda quais as consequências práticas de enquadrar PCC e CV como grupos terroristas internacionais

Especialistas alertam para riscos de insegurança jurídica, bloqueio de ativos no mercado financeiro e restrições de viagens aos EUA, além de barreiras na investigação policial

Estadão Conteúdo

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