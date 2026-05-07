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Entenda como QR Codes são usados para aplicar golpes e roubar dados de vítimas

Desenvolvida para ser um "atalho" no acesso a sites e para agilizar pagamentos, tecnologia tem sido amplamente utilizada em fraudes virtuais

Vinicius Coimbra

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