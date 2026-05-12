Empresário de Balneário Camboriú é encontrado morto e com os pés amarrados

Um empresário de Balneário Camboriú foi sequestrado e encontrado morto e com os pés amarrados em Gaspar, município do interior de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar (PM), os crimes aconteceram na segunda-feira (11) e um dos suspeitos é um ex-funcionário.

Conforme o g1, a vítima é Alfredo Fraga dos Santos, 53 anos, dono de uma empreiteira em Balneário. Ele fazia parte do movimento Legendários.

Segundo a delegada Luana Backes, dois suspeitos foram presos na segunda-feira. Um estava em Campinas (SP), para onde pegou um voo, e o outro em Blumenau (SC).

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Balneário Camboriú investigará o caso.

Corpo foi encontrado por morador

Segundo as investigações, o sequestro foi realizado por volta das 5h45min, em Balneário Camboriú. O corpo do empresário foi localizado por um morador às margens da BR-470, no bairro Arraial, em Gaspar, a cerca de 20 quilômetros de Balneário Camboriú.