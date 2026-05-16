Dois uruguaios são presos com R$ 458,5 mil em espécie em Santiago

Dinheiro foi apreendido pela PRF Divulgação / PRF

Dois uruguaios foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste sábado (16), em Santiago, na região central do Estado, transportando R$ 458,5 mil em espécie escondidos dentro de um veículo. A ação ocorreu na BR-287, no período da manhã. Os detidos são dois homens, de 27 e 29 anos.

Os agentes da PRF abordaram uma camionete S10, com placas de Santana do Livramento, em ação de combate ao crime na região.

Durante a fiscalização do veículo, encontraram o dinheiro dentro de sacolas plásticas. Os R$ 458,5 mil estavam distribuídos no console central e atrás do banco traseiro da caminhonete.

Como os uruguaios não apresentaram nenhuma documentação fiscal que comprovasse a origem do dinheiro, o montante foi apreendido e a dupla foi detida.