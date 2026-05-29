Dois suspeitos de latrocínio de motorista de aplicativo no Belém Velho são presos

Câmeras de segurança registraram os suspeitos da morte do motorista no Belém Velho. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos da morte do motorista de aplicativo Claudio Alba França, 48 anos. Ele foi encontrado morto por volta das 11h do último domingo (24) no bairro Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre.

O corpo de França estava às margens da Estrada do Rincão e tinha perfurações com golpes de canivete. Os pertences, como carteira e celular, foram roubados. Depois, os responsáveis ainda capotaram o carro da vítima e seguiram em fuga a pé.

Em depoimento após a prisão, ocorrida na quinta-feira (28), um dos suspeitos confessou o crime. Segundo ele, houve uma discussão dentro do carro que culminou no crime.

A titular da 5ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, delegada Elisa Souza, confirmou que os suspeitos serão indiciados por latrocínio. Eles foram presos preventivamente e recolhidos ao sistema prisional. Um tem 25 anos e o outro, 26. O mais jovem tem antecedentes por lesão corporal.

Nota de falecimento de Claudio Alba França foi compartilhada nas redes sociais. 3º Batalhão de Polícia do Exército / Divulgação

O enterro de França foi realizado na segunda-feira (25) no Cemitério São Miguel e Almas, na Capital.

Segundo a delegada responsável, os suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo por volta das 2h de domingo. A polícia encontrou o automóvel capotado e com marcas de sangue e o recolheu para um depósito.