Dois homens são mortos a facadas em briga em bar de Canoas

Na madrugada deste domingo (31), dois homens foram mortos a facadas no bairro Niterói, em Canoas. O caso foi registrado por volta de 1h40min na parte externa de um bar, após uma discussão entre os dois homens.

Os homens que morreram tinham 36 e 42 anos. As identidades deles não foram divulgadas.

De acordo com a Brigada Militar, no momento da briga, um deles foi morto pelo outro a golpes de faca. Um terceiro indivíduo, então, se envolveu no caso e matou o agressor a facadas.

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A identidade deste suspeito segue em investigação, segundo a delegada Graziela Zinelli, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas. Ele ainda não foi localizado.