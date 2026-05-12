Dois homens são encontrados mortos em estrada de Alvorada

Dois homens foram encontrados mortos na Estrada Estância Grande, na localidade de Passos Negros, em Alvorada, por volta das 21h de segunda-feira (11). As vítimas tinham marcas de diversos disparos de arma de fogo.
Os homens foram identificadas como Jhonatan Pacheco da Silva, 30 anos, e Volnei da Silva Silveira, 36. Ambos tinham passagens pela polícia, Jhonatan com antecedentes por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça e Volnei por vias de fato.
As vítimas eram moradoras de Gravataí, também na Região Metropolitana. De acordo com o delegado Edimar Machado de Souza, da Delegacia de Homicídios de Alvorada, a principal hipótese é que os homens tenham sido levados ao local por um veículo e executados na estrada.
Até o momento, a Polícia Civil não tem informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.