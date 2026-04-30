Ameaças a colégios de Porto Alegre: como a Polícia Civil rastreia riscos

A ligação chega com um alerta. Vai ocorrer um ataque em uma escola de Porto Alegre. Com um clique, um policial abre em uma tela de computador ou de celular um dossiê da escola: fotos, endereço, coordenadas, número de alunos, horários dos turnos e o contato direto e para mais um número de segurança.

Assim começam os atendimentos da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca) para casos de ameaça de violência extrema em unidades de ensino.

Em 2025, o Estado registrou 265 chamados por ameaça a escolas. Em 2026, o número já chega a 60 (com seis casos apenas em Porto Alegre).

O DecaSeg nasceu da percepção dos policiais de que se algo acontecia em uma escola, havia perda de tempo no atendimento por falta de informações básicas, Jeff Botega / Agencia RBS

O "dossiê" das escolas: DecaSeg

A plataforma, batizada de DecaSeg, reúne informações de todas as 341 escolas públicas de Porto Alegre (estaduais e municipais) e de 460 das privadas, cerca de 70%, do total de unidades escolares particulares.

Este ano, na Capital, já foram informados seis fatos de ameaça. No ano passado, foram 23. Segundo a Polícia Civil, nem todos se enquadram em situações de ameaça extrema, mas sempre é feita a verificação das suspeitas.

Monitoramento em tempo real: DecaGuardian

O projeto entrou agora em sua segunda fase, sendo complementado com a criação do DecaGuardian. Por meio de parcerias com empresas privadas, três colégios já estão equipados para transmitir imagens em tempo real para a polícia, se for necessário.

A partir da denúncia de algum incidente, a Deca acessa o sistema e verifica se há alguma situação de urgência em andamento.

Foco: a câmera monitora do portão para fora (entrada e calçada).

a câmera monitora do portão para fora (entrada e calçada). Uso: o acesso só ocorre após uma denúncia ou incidente.

o acesso só ocorre após uma denúncia ou incidente. Custo: cerca de R$ 1 mil por escola (equipamento e instalação).

A meta da polícia é expandir o sistema de câmeras para todas as unidades escolares. Para isso, a Deca busca apoiadores. Outra estratégia é integrando câmeras já existentes em escolas privadas que aceitem compartilhar as imagens em caso de urgência.

— Os dois projetos são iniciativas inéditas em prol da segurança no ambiente escolar, já que cerca de 80% desse tipo de ocorrência envolve criança e adolescente. Precisamos ter cada vez mais câmeras, o que ajudará na verificação imediata de eventuais ocorrências — destacou o delegado Juliano Ferreira, diretor do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), ao qual a Deca está subordinada.

O DecaSeg nasceu da percepção dos policiais de que se algo acontecia em uma escola, havia perda de tempo no atendimento por falta de informações básicas, como a simples localização da unidade escolar.

— Não precisamos de um software megamoderno, mas de policiais pensando. É um conjunto de informações que nos faz ganhar um tempo que pode fazer falta no final da ocorrência. Além disso, as diretoras e diretores se sentem muito acolhidos do ponto de vista preventivo. Já são cerca de 100 mil alunos sob esse guarda-chuva — afirma o delegado André Mocciaro, diretor da Deca.

Delegado André Mocciaro, diretor da Deca. Jeff Botega / Agencia RBS

Prevenção e "escuta" ativa

Mais do que reagir a ataques, o sistema permite que a polícia monitore rumores antes que algo concreto ocorra. Isso é feito com busca ativa de informações junto à comunidade escolar, por meio do canal direto de comunicação que foi aberto com a plataforma.

Entre os casos já atendidos, há situações de todo o tipo, como ligações dizendo que um aluno está levando uma arma para a escola. Em uma situação assim, a plataforma permite que o delegado acione o diretor da escola imediatamente pelo link de WhatsApp e comunique o fato, orientando sobre como agir com o aluno até a chegada da polícia.

A plataforma também mostra na área de qual delegacia aquela escola está, o que também torna mais rápida a chegada da polícia.

— Sobre o DecaGuardian, é importante destacar: não monitoramos imagens de alunos. Nosso acesso só é feito se houver uma ocorrência e não é a imagem no interior da escola, é do portão para fora — esclarece Mocciaro.

Para Fernanda Veronezi Marques, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Mauricio Sirotsky Sobrinho, no bairro Partenon, o sistema é um alento: