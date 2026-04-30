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Notícia

Ameaças a colégios de Porto Alegre: como a Polícia Civil rastreia riscos

Sistema já abrange 341 escolas públicas e 70% da rede privada; em 2026, Estado já contabiliza 60 chamados

Adriana Irion

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