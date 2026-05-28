Segurança

Operação Elo Bélico
Notícia

Disparos contra policiais levam a operação com 29 ordens de prisão contra rede de entrega de drogas no Vale do Sinos

Principal alvo do grupo era operador logístico da organização criminosa e atirou contra agentes durante abordagem

Guilherme Milman

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