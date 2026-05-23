Segurança

Prisão em SP
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Deolane Bezerra teria recebido regalias em penitenciária, diz sindicato de policiais penais

OAB diz que benefícios são prerrogativa de advogados; ela é investigada por supostamente prestar serviços de lavagem de dinheiro para o PCC

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS