Deolane Bezerra teria recebido regalias em penitenciária, diz sindicato de policiais penais

Deolane foi presa nesta quinta-feira (22), na Operação Vérnix. LECO VIANA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

A influenciadora Deolane Bezerra foi tratada com regalias durante as 14 horas em que ficou presa na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, na última sexta-feira (22). É o que diz o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal), em denúncia encaminhada à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) com pedido de apuração.

A advogada teria recebido uma cama diferente das usadas pelas demais presas e teve acesso a um chuveiro quente, enquanto as outras tomam banho frio.

Procurada pelo Estadão, a SAP disse, em nota, que a custodiada foi alocada de acordo com a determinação judicial, que reconheceu a existência de registro ativo da influenciadora digital como advogada: "A atuação institucional da SAP limitou-se ao estrito cumprimento do dever legal e das ordens do Poder Judiciário".

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) diz que os advogados presos preventivamente têm direito a prerrogativas profissionais previstas em lei, como ficar separados de outros presos, não se tratando de privilégio.

A reportagem do Estadão tentou contato com a defesa de Deolane, sem sucesso.

O sindicato, que reúne agentes policiais do sistema prisional do Estado, diz que a influenciadora ficou em um cômodo que era usado como sala de espera por detentas que aguardavam consulta médica.

No local, que recebeu pintura recentemente, foi instalada uma cama com estrutura de ferro, diferente das utilizadas normalmente na penitenciária, onde as detentas costumam dormir em camas de concreto.

Também teria sido instalado um chuveiro elétrico exclusivo para ela, além de a sala ter recebido nova pintura. A investigada teria sido recebida pessoalmente pelo diretor da penitenciária.

A Penitenciária Feminina de Santana, onde Deolane esteve presa, enfrenta atualmente um cenário de superlotação. A unidade tem capacidade para 2.686 detentas, mas abriga atualmente 136 a mais, segundo dados da SAP.

A influenciadora ficou na unidade desde as 15 horas de quinta-feira (21) até por volta das 5h de sexta, quando foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no extremo oeste, a 670 km da capital.

Na penitenciária do interior, ela ocupa uma cela de 9 metros quadrados, compartilhada com outra advogada. Deolane Bezerra está inscrita na seccional de São Paulo da OAB.

Relembre a investigação

A influenciadora foi presa na quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com as investigações, a ela teria captado grandes volumes de recursos provenientes de uma transportadora controlada pela facção.

À Folha de São Paulo, o promotor de Justiça Lincoln Gakiya afirmou que Deolane tem uma relação direta e íntima com a família de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, o principal líder do PCC. Segundo ele, o aumento do patrimônio da influenciadora é incompatível com a renda declarada.

— Nos causou estranheza pelo aumento repentino do seu patrimônio em ganhos superiores a R$ 140 milhões em dois anos (entre 2020 e 2022). Já está provado que os ganhos são incompatíveis com as atividades que ela realiza. Ela será denunciada por mim por participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro — afirma Gakiya.

Outra reportagem da Folha aponta que a renda declarada pela investigada corresponde a apenas 7,5% do que recebeu em contas correntes ao longo de quatro anos. Segundo a investigação, ela teria recebido R$ 7,6 milhões em créditos entre 2018 e 2022, mas apenas R$ 577 mil foram declarados à Receita Federal.