Deolane Bezerra teria lavado um "oceano de dinheiro do PCC", diz inquérito da Polícia Civil 

Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21) acusada de lavagem de dinheiro. Reprodução @deolane / Instagram

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, presa nesta quinta-feira (21) na Operação Vérnix, força-tarefa da Delegacia-Geral de Polícia Civil e da Procuradoria-Geral de Justiça, teria lavado um "oceano de dinheiro do PCC", segundo investigadores que a observavam desde que Deolane foi para Roma, em 26 de abril.

"Ela é beneficiária de uma fortuna repassada por uma transportadora controlada pela facção", segundo o delegado Edmar Rogério Dias Caparroz, da Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau.

A defesa de Deolane não foi localizada pela reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.

Procurada na Interpol

Deolane teve seu nome lançado na Difusão Vermelha da Interpol quando os investigadores constataram, nas redes sociais da influenciadora, que ela estava passeando em Roma. Ela iria ser detida no exterior, mas antecipou seu retorno ao Brasil para esta quarta-feira (20), porque tinha um compromisso agendado na Polícia Federal para renovação de seu passaporte nesta quinta, às 10 horas.

Deolane não compareceu para a renovação do passaporte pois, às 6 horas, foi detida em sua residência em Tamboré, na Grande São Paulo.

Detalhes da Operação Vérnix

A Operação Vérnix indica que Deolane controlava 35 empresas de fachada, todas com o mesmo endereço, em um conjunto habitacional no município de Martinópolis, a 550 quilômetros da capital paulista.

Através dessas empresas de fachada, a influenciadora teria captado grandes somas repassadas pela transportadora, sob gestão da cúpula do PCC, conforme os investigadores.

A polícia afirma que Deolane, identificada como beneficiária de valores oriundos da Lopes Lemos Transportes, recebia o dinheiro em contexto de "acerto" e "fechamento" financeiro, e não como remuneração por serviços advocatícios ou qualquer outra contraprestação lícita identificável.

Os investigadores ainda afirmaram que a influenciadora "apresenta o perfil característico de integrante do núcleo financeiro da organização (o PCC) com elevada capacidade de movimentação econômica e projeção pública".

Quem são os alvos da operação

Deolane Bezerra: investigação revelou conexões financeiras com contas ligadas a advogada

investigação revelou conexões financeiras com contas ligadas a advogada Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola): apontado como chefe do PCC, está preso na Penitenciária Federal de Brasília e foi comunicado sobre a nova ordem de prisão preventiva

apontado como chefe do PCC, está preso na Penitenciária Federal de Brasília e foi comunicado sobre a nova ordem de prisão preventiva Alejandro Camacho: irmão de Marcola, também está preso na Penitenciária Federal de Brasília e foi notificado sobre a nova ordem de prisão

irmão de Marcola, também está preso na Penitenciária Federal de Brasília e foi notificado sobre a nova ordem de prisão Everton de Souza: apontado como operador financeiro da organização, responsável por orientar a distribuição de valores e indicar contas para depósitos

apontado como operador financeiro da organização, responsável por orientar a distribuição de valores e indicar contas para depósitos Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho: apontado como o destinatário do dinheiro lavado

apontado como o destinatário do dinheiro lavado Paloma Sanches Herbas Camacho: apontada como intermediária nos negócios da família, foi presa na Espanha.

Pejotização do crime

O procurador-geral de Justiça Paulo Sérgio de Oliveira e Costa afirmou que foi descoberto "a pejotização do crime organizado", durante as investigações, em referência ao grupo de sociedades de papel sem nenhum funcionário efetivo que Deolane mantinha em seu nome.

"Alcançamos o andar de cima do crime organizado que ingressou na economia formal, primeiro com postos de combustíveis e empresas de ônibus, e agora com transportadoras", conclui o chefe do Ministério Público paulista. Os investigadores ainda dizem que a influenciadora teria lavado "um oceano de dinheiro".

Bloqueio judicial e confisco de bens

Por ordem do juiz Deyvison Heberth dos Reis, da 3ª Vara do Foro de Presidente Venceslau, foram bloqueados R$ 327 milhões em ativos financeiros e bens imóveis, inclusive carros de luxo de Deolane e de seus aliados.

Entre eles estão o número um da organização, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e seu irmão, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, que mesmo já presos também foram alvos de ordem de prisão na operação.

Deolane teve R$ 27.002.774,72 confiscados, incluindo na medida restritiva suas pessoas jurídicas (Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., Bezerra Produções Artísticas Ltda. e Deolane Bezerra Holding Participações Ltda).

Outros R$ 9.400.655,21 foram bloqueados de contas atribuídas a Everton de Souza e a Pizzaria Chatubão Ltda. Everton seria o operador financeiro e intermediador entre a cúpula da facção e o "gestor" da transportadora, Ciro Cesar Lemos.

A policia informou que Everton "orientava a destinação dos valores e indicava contas receptoras" e que "seu perfil financeiro pessoal" revelava um "volume expressivo de créditos com inúmeros depósitos em espécie, fracionados, realizados em diferentes praças, em padrão consistente com a ocultação da origem dos recursos".

O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, destaca que Everton mantém "estreitas relações" com Deolane.

Já de Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, sobrinho de Marcola, o juiz mandou embargar R$ 8.595.618,26.

O Coaf e a decisão do juiz

Conforme as investigações, relatórios de Inteligência Financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e o afastamento do sigilo de Deolane "confirmam movimentações vultosas, incompatíveis com os rendimentos declarados".

Além disso, "o conjunto de suas pessoas jurídicas, entre elas a Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., Bezerra Produções Artísticas Ltda., Deolane Bezerra Holding Participações Ltda. e DB Santos Apoio Administrativo e Financeiro Ltda, exibe características estruturais de veículos de lavagem", conforme destacado pelo inquérito da Operação Vérnix.

No texto, a polícia também cita endereços fictícios em imóveis residenciais nos municípios de Santo Anastácio e Martinópolis, sem qualquer indicativo de atividade operacional verificada em campo. Os endereços seriam compartilhados com dezenas de outras empresas e o mesmo contador, vinculado também às pessoas jurídicas de Everton de Souza.