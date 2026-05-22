Segurança

Investigada

Deolane Bezerra teria lavado um "oceano de dinheiro do PCC", diz inquérito da Polícia Civil 

Operação Vérnix bloqueou R$ 327 milhões em ativos e bens ligados a Deolane e aliados do PCC

Estadão Conteúdo

Fausto Macedo e Marcelo Godoy

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS