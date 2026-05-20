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Dato de Oliveira, piloto de helicóptero, morre após ser baleado durante assalto em São Paulo

Odailton de Oliveira Silva chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos

Estadão Conteúdo

Caio Possati e Luis Filipe Santos

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