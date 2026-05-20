Dato de Oliveira, piloto de helicóptero, morre após ser baleado durante assalto em São Paulo

Odailton chegou a ser socorrido mas morreu no hospital. Reprodução @dato_de_oliveira / Instagram

O piloto de helicóptero Odailton de Oliveira Silva, 77 anos, conhecido como Dato Oliveira, morreu na terça-feira (19), após ser baleado na cabeça na Avenida Rio Pequeno, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo.

Conforme a Polícia Militar, ele dirigia seu carro pela avenida quando foi abordado por um homem em uma motocicleta preta. Informações preliminares indicam que Odailton teria reagido e, em seguida, foi atingido pelo disparo.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Nenhum pertence da vítima foi levado e o caso foi registrado como latrocínio no 14° Distrito Policial, em Pinheiros.

Quem era Dato de Oliveira

Dato de Oliveira trabalhou como piloto do Globocop, helicóptero usado pela TV Globo para sobrevoar São Paulo.

Nas redes sociais, afirmava ter 49 anos de experiência na aviação. Também se apresentava como palestrante e autor do livro autobiográfico Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo.

Participação em filme com Wagner Moura

Dato participou do filme VIPs, estrelado por Wagner Moura. No longa, interpretou Chicão, integrante do círculo de conhecidos do protagonista Marcelo Nascimento da Rocha.