Criminosos que estariam controlando condomínio em Canoas são alvo da Polícia Civil

A Polícia Civil cumpre nove mandados de busca e apreensão contra criminosos de facções que estariam controlando um condomínio em Canoas, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (27). Seis ordens judiciais são cumpridas no próprio residencial.

Conforme a Polícia Civil, moradores do local são vítimas das lideranças dos dois grupos. O líder de uma delas monitora o condomínio de fora do Rio Grande do Sul, através de câmeras de monitoramento.

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A investigação aponta que os criminosos determinavam regras dentro do condomínio, expulsavam moradores de seus apartamentos para alocar os seus membros e também ofereciam benefícios, como cestas básicas, cursos etc. Conversas em um grupo de WhatsApp revelam que um dos grupos chegou a consultar os moradores sobre a vontade de pagar a taxa condominial.

Criminosos tentavam ganhar a simpatia dos condôminos e agir como autoridade no local. Polícia Civil / Divulgação

Além dos mandados dentro do condomínio, a polícia cumpre ainda duas ordens de busca contra detentos da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) na Região Carbonífera, que são membros das facções, e outro em Porto Alegre.