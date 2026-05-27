Segurança

Operação Revoada 2
Notícia

Criminosos que estariam controlando condomínio em Canoas são alvo da Polícia Civil

Membros de duas facções monitoravam o residencial e até expulsavam moradores para alocar os seus membros

Gustavo Gossen

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