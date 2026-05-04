Criminosos invadem prédio residencial na Cidade Baixa e assaltam quatro pessoas; veja vídeo

Quatro pessoas foram assaltadas em um prédio residencial na Rua Sarmento Leite, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O crime foi por volta das 10h30min desta segunda-feira (4).

Segundo testemunhas, dois homens armados renderam um dos moradores e se dirigiram a um apartamento no nono andar, que passa por reformas.

O pai da proprietária do imóvel e três operários foram amarrados e permaneceram assim por cerca de 50 minutos, até conseguirem ajuda.

Prédio residencial na Rua Sarmento Leite foi alvo de criminosos. Paulo Rocha / Agencia RBS

Os assaltantes fugiram levando os celulares e objetos pessoais das vítimas. Ninguém ficou ferido.