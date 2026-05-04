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Criminosos invadem prédio residencial na Cidade Baixa e assaltam quatro pessoas; veja vídeo

Pai da proprietária de um apartamento foi rendido junto a três homens que trabalhavam na reforma do local

Paulo Rocha

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