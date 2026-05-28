Criminosos criam site falso do Desenrola Brasil para aplicar golpes; veja como se proteger

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Golpistas prometem limpar nome de vítimas e cobram taxa via Pix; participação em programa federal é gratuita

Vinicius Coimbra

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