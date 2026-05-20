Corregedoria da BM vai apurar conduta de policial réu pela morte da família Aguiar

Policial foi preso no dia 10 de fevereiro. Renan Mattos / Agencia RBS

A Corregedoria da Brigada Militar (BM) instaurou, nesta quarta-feira (20), um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta do policial Cristiano Domingues Francisco, 39 anos. O prazo para a apuração é de 60 dias.

Cristiano está preso desde 10 de fevereiro e é réu pelos crimes de duplo feminicídio, homicídio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica, fraude processual, furto, associação criminosa e abandono de incapaz no caso relacionado ao desaparecimento da família Aguiar.

O policial é ex-companheiro de Silvana de Aguiar e ex-genro dos pais dela, Isail, 69, e Dalmira, 70. Os três estão desaparecidos desde o fim de janeiro deste ano.

Jeverson Barcellos, advogado do PM, informou que não irá se manifestar.



