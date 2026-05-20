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Corregedoria da BM vai apurar conduta de policial réu pela morte da família Aguiar

Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado nesta quarta-feira. Cristiano Domingues Francisco responde por crimes como duplo feminicídio e homicídio

Pâmela Rubin Matge

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