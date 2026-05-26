Corpo de mulher com sinais de violência é encontrado boiando em Porto Alegre

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira (26) em Porto Alegre. A vítima foi localizada por pescadores, junto à Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago. Eles avistaram o cadáver boiando entre o Jacuí e o Guaíba.

A mulher foi retirada das águas, com uso de uma embarcação, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, no Cais do Porto, próximo à Avenida Mauá, no Centro Histórico. A identificação da vítima não foi divulgada até o momento.

Segundo a Brigada Militar, a mulher apresentava marcas no rosto e nas costas. No entanto, não é possível precisar se as lesões estão relacionadas à causa da morte.

A Polícia Civil confirmou que a vítima apresentava sinais de violência.

A equipe da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) esteve no local. Segundo a delegada Thais Dequech, titular da 1ª Deam, neste momento, o caso é tratado como encontro de cadáver. A polícia investiga se a mulher foi vítima de algum tipo de crime.

Ainda sobre o caso, a delegada informou que as investigações seguem em sigilo e que "neste momento não serão divulgadas outras informações para não prejudicar as diligências".