Conversas Cruzadas: redução da maioridade penal é solução ou ilusão?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe o promotor de Justiça e professor de Direito Constitucional André Coelho e a advogada, professora, doutoranda em Direito e pesquisadora do Observatório de Violência e Juventude da UFRGS Êmille Matos , para debater a redução da maioridade penal .

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.