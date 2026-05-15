Segurança

Crime em outubro de 2024
Notícia

Condenado homem que matou ex-companheira a facadas dentro de restaurante em Santa Maria

Luiz Roney Freitas da Costa, 56 anos, recebeu pena de 17 anos e seis meses de detenção pelo assassinato de Mariane de Souza Ravazi

Tayline Manganeli

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