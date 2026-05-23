Compra de gás no RS leva polícia a laboratórios de 'supermaconha' no Paraguai; entenda

Suspeito foi preso nesta sexta-feira (22) em uma operação da PF. Polícia Federal / Divulgação

O monitoramento de uma carga de gás isobutano comprada no Rio Grande do Sul levou a uma operação conjunta que resultou na prisão de um suspeito de financiar o tráfico internacional de drogas nesta sexta-feira (22), no Paraguai. A ação também desarticulou três laboratórios usados na produção de maconha tipo ice, conhecida como “supermaconha”.

A investigação começou em abril, depois que a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal em Porto Alegre recebeu informações de policiais federais do Distrito Federal sobre o envio frequente de cargas de gás do Estado para o Paraguai. O produto seria usado como insumo na fabricação da droga em laboratórios clandestinos.

A partir disso, os investigadores passaram a monitorar remessas consideradas atípicas. Segundo a PF, as compras eram feitas em nome de laranjas e empresas fantasmas.

Nesta sexta-feira, a polícia federal gaúcha informou à Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), órgão do governo paraguaio, sobre a chegada de uma das cargas ao departamento de Amambay, região de fronteira com o Mato Grosso do Sul.

A operação conjunta terminou com a apreensão de 2,6 toneladas de maconha processada, além de sementes, botijões de gás e equipamentos usados na industrialização de derivados de cannabis de alta potência.

— Esse trabalho conjunto entre policiais federais de Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul, aliado à rápida atuação das agências paraguaias, resultou em uma importante prisão e no enfraquecimento de estruturas do tráfico que atuam em diversos países da América do Sul — afirmou o delegado Márcio Teixeira, chefe da DRE no Rio Grande do Sul.

O que é a maconha "ice"?

A chamada “supermaconha” é um tipo de cannabis de alta potência produzida a partir da extração e concentração dos tricomas da planta — estruturas ricas em THC, o principal composto psicoativo da maconha.

Segundo investigadores, organizações criminosas têm investido nesse tipo de droga pelo alto valor de revenda no mercado ilegal. Em alguns países, o quilo da maconha tipo ice pode atingir preços semelhantes aos da cocaína, devido à alta concentração de THC.