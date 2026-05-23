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Compra de gás no RS leva polícia a laboratórios de 'supermaconha' no Paraguai; entenda

Ação conjunta entre agentes brasileiros e paraguaios resultou na prisão do suspeito de coordenar esquema e apreensão de 2,6 toneladas de drogas

Vitor Rosa

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