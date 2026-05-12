Segurança

Reforço na segurança
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Com investimento de R$ 11 bilhões, governo lança programa contra crime organizado; veja ações

Plano busca asfixiar as finanças das facções, combater tráfico de armas, aumentar taxas de esclarecimentos de homicídios e focar no sistema prisional

Zero Hora

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