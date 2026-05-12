Com investimento de R$ 11 bilhões, governo lança programa contra crime organizado; veja ações

Lula assinou decreto na manhã desta terça-feira (12). Reprodução / Youtube

O governo federal lançou nesta terça-feira (12) o programa Brasil Contra o Crime Organizado, que prevê série de medidas para fortalecer o combate às facções. A cerimônia foi realizada Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O programa prevê investimentos de cerca de R$ 11 bilhões, sendo R$ 1 bilhão do orçamento de 2026 e outros R$ 10 bilhões via empréstimo do BNDES para os Estados que aderirem a proposta.

A atuação do programa vai focar em quatro eixos (clique para saber mais sobre cada um deles):

Leia Mais De olho no eleitor, Lula lança plano contra o crime organizado

O ministro da Justiça e da Segurança, Wellington César Lima e Silva, destacou a importância da aprovação da Lei Antifacção, o que aconteceu em fevereiro, para a colocação do plano em prática.

— Essa Lei Antifacção possibilitou que nós tivéssemos ferramentas específicas para fortalecer pontos que eram fundamentais para a nossa estratégia — explicou o ministro.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a segurança pública é "uma das preocupações mais concretas da vida nacional":

— Ao longo dos últimos anos, a Câmara dos Deputados assumiu a segurança pública como uma prioridade. Fizemos isto sem partidarizar o tema, porque segurança não pertence ao governo nem à oposição. Pertence à cidadania brasileira, ao direito do nosso povo de ter uma vida plena.



Motta ainda elogiou a PEC da Segurança Pública, que foi enviada pelo Executivo, aprovada pela Câmara e agora aguarda deliberação do Senado.

Lula assinou o decreto e, em seguida, discursou, citando inclusive a conversa que teve na quinta-feira (7) com o presidente americano, Donald Trump.

— Eu disse ao presidente Trump que se ele tivesse disposto a encarar com seriedade o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, o Brasil tinha expertise e o Brasil queria trabalhaR junto para que a gente pudesse vencer o crime organizado, que hoje não é uma coisa mais de uma favela. Aliás, nunca foi da favela — afirmou Lula.

Como irá funcionar

Reforço nas prisões

O principal ponto abordado diz respeito ao sistema prisional. O programa prevê que o mesmo padrão de segurança das prisões federais seja implementado em presídios estaduais, para dificultar que chefes de facção presos deem ordens a criminosos que estão nas ruas.

— Diferentemente do passado em que as unidades prisionais eram apenas a ponta do iceberg, hoje é o centro, é o local onde tudo é formulado, gestado, de onde todas as ordens saem — afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública.

O governo mapeou 138 presídios em todos os Estados para onde devem ir os investimentos do programa. Serão comprados os seguintes equipamentos:

drones

scanners corporais

detectores de metais

bloqueadores de celulares

aparelhos de raio X

georradares

sistemas de áudio e vídeo

veículos

Segundo o ministro, 19% da população carcerária está nesses 138 presídios considerados estratégicos, além de 80% das lideranças dos grupos criminosos.

Asfixia financeira

Para atacar a veia financeira das facções, a medida prevê a criação de uma estrutura fixa e centralizada focada em coordenar ações que possam identificar e inutilizar estruturas como empresas, fundos e cadeias logísticas utilizadas pelo crime.

Haverá a criação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) nacional, para operações interestaduais de alta complexidade e o fortalecimento das atuais Ficcos estaduais.

Além da expansão do Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, prevê também o uso de novas ferramentas de análise criminal e a ampliação da alienação antecipada de bens do crime organizado, com leilões centralizados no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O cronograma prevê, entre abril e setembro, operações integradas mensais das Ficcos estaduais, operações da Ficco Nacional, instalação de Cifras nos Estados, soluções tecnológicas para extração de dados de dispositivos móveis, como telefones celulares, e avanço da alienação antecipada de bens confiscados dos criminosos.

Esclarecimentos de homicídios

Com a proposta, haverá padronização nos registros de homicídios, com o compartilhamento de bases de dados e o fortalecimento das polícias científicas e das perícias nos Estados para aumentar a taxa de resolução dos homicídios.

Além disso, está previsto fortalecimento do Instituto Médico Legal (IML). Estão previstas as seguintes entregas:

Aquisição de freezers científicos, viaturas refrigeradas, mesas de necropsia e mesas ginecológicas

Distribuição de 27 kits de comparação balística integrados ao Sistema Nacional de Análise Balística ( SINAB )

) Entrega de 45 kits de DNA

Equipamentos de identificação genética integrados à Rede de Bancos de Perfis Genéticos

Kits de coleta de material biológico e amplificação de DNA

Distribuição de 27 kits de cadeia de custódia com armários deslizantes e cromatógrafos para IMLs.

Enfrentamento ao tráfico de armas