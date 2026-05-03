Segurança

Acolhimento integral
Notícia

Com ação solidária do capitão do Tetra, mulheres vítimas de violência terão novo espaço de atendimento em Porto Alegre

Expectativa é de que o prédio a poucos metros do Palácio da Polícia seja inaugurado na segunda quinzena de maio com plantão da Delegacia da Mulher

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS