Cinco pessoas são presas suspeitas de vender drogas e armamentos por delivery em Porto Alegre

Cinco pessoas foram presas em flagrante, na tarde desta quinta-feira (14), suspeitas de integrar um esquema de venda e entrega de drogas e armamentos via delivery em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Civil, dois homens e três mulheres foram detidos na ação, que aconteceu em um edifício residencial nas imediações da Arena do Grêmio, no bairro Humaitá, na zona norte da Capital.

Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Uma sexta pessoa também estava no local, apontado como depósito do grupo criminoso, mas fugiu da abordagem ao pular do segundo andar do prédio. Ela é procurada.

Apreensão e investigação

Durante a operação, os policiais apreenderam três armas longas, uma pistola, munições, cerca de R$ 2,9 mil em espécie, além de porções de drogas (1,6 kg de crack, 5,3 kg de cocaína, 4 kg de maconha, 500g de skunk). Uma balança de precisão, nove celulares e dois veículos também foram recolhidos.

Parte do material apreendido estava envolta em um lacre que, conforme a investigação, era utilizado pelo grupo como uma espécie de garantia de procedência e qualidade dos produtos ilícitos vendidos aos compradores.

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A operação faz parte de uma investigação que teve início em janeiro na 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (1ª Din), do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

Segundo a apuração, os itens eram comercializados para facções criminosas com atuação em Porto Alegre e Região Metropolitana, a partir de um esquema de tele-entrega.

Os pedidos eram feitos via mensagens, redes sociais e ligações, sendo posteriormente entregues em locais previamente selecionados pelas facções.