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Cinco pessoas são presas suspeitas de vender drogas e armamentos por delivery em Porto Alegre

Grupo foi detido em edifício próximo à Arena do Grêmio. Operação apreendeu armas, drogas e dinheiro em espécie

Júlia Ozorio

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