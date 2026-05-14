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Choro e orações marcam homenagem a adolescente morto em assalto na saída do Trensurb em Canoas

Colegas da vítima, 30 estudantes se deslocaram de Venâncio Aires até o cemitério onde está sepultado o corpo de Daniel Thiesen Pinheiro, assassinado aos 17 anos, para cantar e relembrar o amigo

Humberto Trezzi

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