Choro e orações marcam homenagem a adolescente morto em assalto na saída do Trensurb em Canoas

Momentos de choro, orações, recordações e indignação marcaram a homenagem que um grupo de colegas fez ao adolescente Daniel Thiesen Pinheiro, morto aos 17 anos durante um assalto na saída do Trensurb, em Canoas. Estudantes do terceiro ano do Curso Técnico em Informática do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) de Venâncio Aires locaram um ônibus e se deslocaram do Vale do Rio Pardo até o cemitério canoense Santo Antônio, na manhã desta quinta-feira (14), para rezar e cantar junto ao túmulo do jovem.

A mãe, Ana Paula Thiesen, e o pai, Marcelo Pinheiro, recepcionaram os 30 alunos e os conduziram até o local onde o corpo do filho foi sepultado.

O assalto que vitimou Daniel aconteceu às 15h30min do dia 2 deste mês, na estação Fátima. Ele morava e estudava em Venâncio Aires, e foi recebido na estação do trem pela mãe, com quem iria ao cinema. Estavam conversando quando outro adolescente, de 16 anos, arrancou o celular das mãos de Dani, como era chamado pela família e pelos amigos, que instintivamente se agarrou ao menor e puxou o telefone de volta. Foi atingido no pescoço por dois golpes de canivete e não resistiu. Morreu em meio a atendimento hospitalar.

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Durante a caminhada desta manhã, os estudantes lembraram a personalidade dócil de Daniel e os sonhos que ele partilhava com os amigos. Alguns demonstraram revolta com o que consideram pouco tempo de internação previsto para o suspeito, que foi apreendido e encaminhado a um centro para adolescentes infratores. Ele deve responder por infração análoga ao crime de latrocínio, o roubo com morte. O tempo máximo de internação neste tipo de instituição é de três anos.

Lembrancinha distribuída pelo pai de Dani: um chaveiro com a foto do filho. Marcelo Pinheiro / Arquivo Pessoal

Marcelo distribuiu um chaveirinho com foto uma do filho aos amigos do jovem, que deram as mãos em alguns momentos e se entregaram às lágrimas em outros. Ana Paula, emocionada, lembrou que o filho nasceu no Dia Mundial da Paz e afirmou que ele adoraria a homenagem:

— Sei que ele está aqui entre nós. Não com seu corpo físico, mas ele está. Seres iluminados ficam entre nós. Pode não entender muito o que aconteceu, estar meio confuso, mas tenho certeza de que abençoa cada um de vocês.