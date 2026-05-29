Caso Henry Borel: perito diz que criança teve morte "lenta e agônica"

Henry Borel foi morto aos quatro anos de idade. TV Globo / Reprodução

O perito Luiz Carlos Leal Prestes foi a primeira testemunha a depor nesta sexta-feira (29), no quinto dia de julgamento sobre o crime envolvendo Henry Borel, de quatro anos. De acordo com o especialista, a criança teve uma morte "lenta e agônica" e que "sofreu até sucumbir".

O perito defendeu que, no dia 8 de março de 2021, a criança já chegou ao hospital Barra D’Or, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, morta. A afirmação contraria uma das versões da defesa do ex-vereador e padrasto da vítima Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, de que Henry poderia ter morrido durante manobras de reanimação.

— Essa foi uma morte lenta, agônica. Essa criança sofreu. Com a multiplicidade de lesões, ela deve ter chorado e reclamado muito até desfalecer e entrar em óbito. Ela sofreu durante um tempo até sucumbir — afirmou Prestes.

Luiz Prestes afirmou ainda que as múltiplas lesões encontradas em Henry não podem, "de forma nenhuma", terem sido causadas por uma queda acidental da cama, outra versão levantada pela defesa de Jairo:



— De forma nenhuma (queda como motivo das lesões). Uma criança de quatro anos consegue se defender. Estamos falando de uma criança ativa. Uma queda poderia causar uma única lesão, jamais o que nós vimos, essa multiplicidade de lesões em várias regiões.

Durante o depoimento do perito, a mãe de Henry, Monique Medeiros, precisou de atendimento médico ao ver as fotos do corpo de Henry serem exibidas para os jurados.

Além de Prestes, ainda são esperados os depoimentos do médico-legista Luiz Airton Saavedra de Paiva e do pai de Henry, Leniel Borel. Até o momento, 10 pessoas já foram ouvidas. Ao todo, 27 testemunhas foram convocadas.

Já foram ouvidos no Tribunal do Júri:

Edson Henrique Damasceno: delegado responsável pela investigação sobre a morte de Henry

delegado responsável pela investigação sobre a morte de Henry Ana Carolina Lemos Medeiros de Caldas: delegada responsável pela investigação sobre a morte de Henry

Rafael Bernardon Ribeiro: psiquiatra

Maria Cristina de Souza Azevedo: médica que atendeu Henry

Kaylane de Oliveira Duarte Pereira: filha de ex-namorada de Jairinho

Natasha de Oliveira Machado: ex-namorada de Jairinho

Débora Mello Saraiva: ex-namorada de Jairinho

Leila Rosângela de Souza Mattos: ex-funcionária de Jairinho e Monique

Tereza Cristina dos Santos: cabeleireira que atendeu Monique semanas antes da morte de Henry

Paloma dos Santos Meireles: manicure de Monique

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Relembre o caso

Henry Borel, na época com quatro anos, deu entrada no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 8 de março de 2021. O menino chegou à instituição já sem vida.

No dia da morte, a mãe e o vereador afirmaram que o menino caiu da cama durante a madrugada, ficou desacordado e com os olhos revirados.

De acordo com o laudo pericial, a morte foi causada por "ação contundente" que provocou hemorragia interna e laceração hepática no menino. Os peritos descobriram várias lesões no crânio, ferimentos internos e hematomas nos membros superiores, constatando a morte violenta.

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Peritos consultados pela TV Globo na época relataram ser impossível que as lesões acontecessem em um procedimento de reanimação, uma vez que não havia apenas trauma no tórax.

A perícia constatou múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores; infiltração hemorrágica na região frontal do crânio, na região parietal direita e occipital, ou seja, na parte da frente, lateral e posterior da cabeça; edemas no encéfalo; grande quantidade de sangue no abdômen; contusão no rim à direita; trauma com contusão pulmonar; laceração hepática (no fígado) e hemorragia retroperitoneal.

Segundo a polícia, semanas antes de ser morto, Henry foi torturado por Jairinho com o consentimento da mãe.

Como denunciar caso de maus-tratos contra crianças

190 – Brigada Militar

181 – Disque Denúncia

0800 642 6400 – Deca da Polícia Civil

0800 642 0121 – Departamento de Homicídios

Disque 100 – Disque Direitos Humanos

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