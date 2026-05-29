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Caso Henry Borel: perito diz que criança teve morte "lenta e agônica"

Especialista afirmou que menino chegou ao hospital já morto e contrariou defesa do padrasto, Jairo Souza Santos Júnior

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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