Caso Branquinho: veja o que se sabe sobre a morte de cachorro com golpes de picareta em Porto Alegre

Uma mulher de 32 anos, suspeita de matar um cachorro com golpes de picareta em Porto Alegre, foi presa em flagrante na segunda-feira (4) por maus-tratos contra 35 animais. Na terça-feira (5), ela foi solta após audiência de custódia por determinação da Justiça.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens que mostram o momento em que o cãozinho, apelidado de Branquinho, é agredido na cabeça com uma picareta.

O crime aconteceu em novembro, no bairro Aparício Borges, na zona leste da Capital, e segue sendo investigado pela Polícia Civil. A seguir, veja o que se sabe sobre o caso.

Quem é a mulher investigada?

A suspeita é Casia de Souza Zatti, de 32 anos. Ela é investigada pela morte do cachorro Branquinho, ocorrida em 9 de novembro de 2025.

Na segunda-feira (4), ela foi presa em flagrante por maus-tratos após a polícia encontrar 35 animais em situação precária na casa dela. De acordo com a polícia, ela não tinha antecedentes anteriores.

A mulher é bombeira civil. Em nota publicada nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros Militar (CRBM/RS) do Rio Grande do Sul, afirmou que Casia "não integra os quadros da corporação", "não possuindo qualquer vínculo funcional, institucional ou administrativo" com o CRBM.

A suspeita também atua na área da Enfermagem. Em manifestação pública, o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS) afirma que o caso do cachorro Branquinho causou "consternação". A entidade também reforçou o posicionamento contrário a qualquer tipo de violência, crueldade ou desrespeito à vida.

"O caso causou profunda indignação na sociedade e do próprio Coren-RS, principalmente por envolver uma profissional da Enfermagem. O episódio evidencia a necessidade de rigorosa apuração dos fatos pelos órgãos competentes, conforme estabelece a legislação brasileira", diz trecho da manifestação.

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Como o cachorro foi morto?

Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras instaladas na residência mostram a mulher arrastando o cachorro pela coleira e desferindo dois golpes com uma picareta contra a cabeça do animal. A agressão teria ocasionado na morte do cão, identificado como Branquinho.

O vídeo foi anexado à investigação conduzida pela 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. As imagens também passaram a circular nas redes sociais, gerando indignação e pedidos por justiça.

Câmera de segurança flagra mulher supostamente matando um cachorro com uma picareta. Câmera de segurança / Reprodução

Como o caso veio à tona?

A denúncia chegou às autoridades em 27 de abril deste ano. O vídeo foi encaminhado inicialmente ao Ministério Público Ambiental e, depois, repassado ao Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre, que acionou a Polícia Civil.

De acordo com o delegado César Carrion, as câmeras haviam sido instaladas pelo então companheiro da investigada.

— Ele buscava provas de infidelidade. Nisso, deparou com a morte do animal — detalhou o delegado.

O que a polícia encontrou na casa?

Durante a investigação sobre a morte do cachorro, a Polícia Civil obteve parecer favorável para o cumprimento de mandados de buscas e apreensão na casa da suspeita.

Na segunda-feira (4), durante a ação, que tinha como objetivo encontrar mais elementos sobre a morte do cão, os policiais encontraram 35 animais em condições precárias, sem água e alimentação adequada, em ambiente considerado insalubre.

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— Havia um ambiente podre, insalubre. Um pastor alemão amarrado a uma coleira de não mais de 50 centímetros — descreveu o delegado César Carrion.

Entre os animais encontrados no local estavam:

24 galinhas

sete cães

três cavalos

um gato

Os animais foram recolhidos por equipes da prefeitura e encaminhados para avaliação veterinária.

Por que ela foi presa?

A prisão em flagrante ocorreu pelos maus-tratos aos animais encontrados na residência durante a operação policial.

Apesar de também ser investigada pela morte de Branquinho, a audiência de custódia analisou apenas o flagrante relacionado às condições dos 35 animais resgatados no imóvel.

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Por que ela foi solta?

A Justiça concedeu liberdade provisória à investigada durante audiência de custódia realizada pelo Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), a decisão da juíza Michele Scherer Becker levou em consideração que a mulher é tecnicamente primária, ou seja, não possui condenações anteriores.

O judiciário também considerou que, em caso de eventual condenação, o crime de maus-tratos permitiria início do cumprimento da pena em regime mais brando que o fechado.

Quais medidas ela terá de cumprir?

Para responder em liberdade, a investigada deverá cumprir medidas cautelares, entre elas:

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades

Comparecimento sempre que intimada

Manter endereço e telefone atualizados

Comparecimento a atendimento psicológico em unidade de saúde, com comprovação periódica nos autos

Proibição de manter sob sua guarda qualquer tipo de animal

Obrigação de não se envolver em novos delitos

A polícia pediu prisão preventiva?

Sim. A Polícia Civil informou que pediu duas vezes a prisão preventiva da investigada durante as apurações sobre a morte do cachorro.

O primeiro pedido foi negado porque o crime ocorreu há cerca de seis meses, conforme justificativa do judiciário.

Após a operação desta semana, um novo pedido foi apresentado, mas também acabou sendo rejeitado pela Justiça.

O que disse o Ministério Público?

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) afirmou que defendeu a prisão da investigada durante a audiência de custódia.

Segundo o órgão, a situação encontrada na residência demonstrava "extrema crueldade" contra os animais.

O MPRS destacou, porém, que a audiência tratou apenas dos maus-tratos constatados na operação policial desta semana, e não diretamente da morte de Branquinho — que segue sendo investigada em procedimento separado.

O caso segue em investigação?

Sim. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte de Branquinho e apura eventuais responsabilidades criminais da suspeita.