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Caso Branquinho: veja o que se sabe sobre a morte de cachorro com golpes de picareta em Porto Alegre

Mulher foi presa em flagrante por maus-tratos a 35 animais, mas responderá em liberdade provisória mediante a medidas cautelares

Júlia Ozorio

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