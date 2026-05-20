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Caso Branquinho: mulher suspeita de matar cachorro com golpes de picareta é indiciada em Porto Alegre

Investigada está presa preventivamente desde a semana passada. Polícia Civil também indiciou ex-companheiro

Leonardo Martins

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