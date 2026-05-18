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Caso Aguiar: Justiça mantém guarda provisória de criança com a avó paterna

Pai do menino é réu pelas mortes da mãe da criança e dos avós maternos. Advogado da família Aguiar diz que seguirá tentando reversão da medida

Pâmela Rubin Matge

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