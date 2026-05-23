Caso Aguiar: entenda como o uso de IA mudou o rumo da investigação do desaparecimento de três pessoas da mesma família em Cachoeirinha

Cristiano Domingues Francisco, ex-marido de uma das vítimas, é o principal acusado pelo crime. Renan Mattos / Agencia RBS

O uso de uma voz falsa criada por inteligência artificial (IA) ajudou o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) a reconstruir o caminho que, segundo a acusação, levou à morte de três pessoas da mesma família, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a acusação, a tecnologia foi usada para simular que uma das vítimas estava viva, sustentar uma farsa sobre seu desaparecimento e atrair seus pais, que também foram mortos.

As vítimas são Silvana de Aguiar, 48 anos, e os pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, que não são vistos desde 24 e 25 de janeiro. São réus neste caso: Cristiano Domingues Francisco, PM e ex-marido de Silvana; Milena Ruppental Domingues, atual esposa de Cristiano; e Wagner Domingues Francisco, irmão de Cristiano.

Segundo o promotor de Justiça Caio Isola de Aro, a descoberta da voz simulada foi cruzada com outros materiais digitais, como textos em celulares, dados em nuvem e geolocalização. O conjunto de provas levou o MP a denunciar Milena como corré nos crimes, embora a Polícia Civil não a tenha indiciado pelas mortes.

— Quando tivemos a notícia de que tinha sido utilizada a inteligência artificial para dissimular a maldade dos réus, dos envolvidos no crime, atrair as vítimas com base numa voz falsificada, isso chamou atenção — afirmou o promotor.

Além da conclusão da polícia, a reportagem consultou duas ferramentas de detecção de IA. Tanto a Hiya Deepfake Voice Detector quanto a undetectable.AI concluíram que é altamente provável que os áudios tenham, sim, sido gerados com inteligência artificial.

Peça-chave na investigação

Para o MP, a inteligência artificial foi uma peça de encaixe, que ajudou a explicar como familiares acreditaram ter recebido contato de Silvana após o desaparecimento.

No início do caso, familiares relataram ter recebido contato de Silvana por telefone, o que dava credibilidade à versão do ex-marido de que ela teria se acidentado. A análise dos celulares dos investigados, porém, revelou outro cenário.

— Quando se teve acesso ao celular, às nuvens dos investigados e se verificou texto pré-ordenado, gravações e áudios caracterizados como uma simulação de voz, aí sim fechou essa lacuna — relata o promotor.

Para a acusação, a voz falsa foi usada para reforçar a versão de um acidente e fazer contato com os pais de Silvana, atraindo-os para a morte. O promotor destaca que a IA não foi uma prova isolada, mas parte de um "conjunto" que permitiu ao MP fazer nova análise jurídica sobre o material coletado.

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Novo desafio para a polícia

O caso expõe um novo desafio para investigações. Para o delegado Cristiano Ribeiro Ritta, da Polícia Civil, a IA qualifica a ação de criminosos.

— Os golpes vão sendo mais sofisticados na medida em que a inteligência artificial também passa a ser um vetor de qualificação do crime — disse Ritta.

Segundo ele, a tecnologia já aparece em estelionatos, fraudes e crimes digitais. No caso Aguiar, porém, o uso de uma voz falsa em uma investigação de homicídio dá outra dimensão ao problema.

Inquérito da Polícia Civil foi concluído em abril, com três indiciamentos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ele explica que a análise de um áudio suspeito não pode depender apenas da escuta. Em alguns casos, a voz pode soar robótica, ter velocidade irregular ou apresentar cortes.

Mas a qualidade das ferramentas de IA torna cada vez mais difícil identificar uma falsificação apenas pela percepção humana.

Um dos caminhos é a perícia. Ainda assim, segundo Ritta, nem sempre o laudo consegue afirmar de forma definitiva se um áudio foi produzido por inteligência artificial. A investigação precisa cruzar informações.

Um áudio deve ser analisado junto ao aparelho usado, conexão de internet, endereço IP, atividade da conta, localização e coerência com outros elementos do inquérito.

— A gente vai ter que combinar uma série de outros elementos de prova — afirmou o delegado. — Não vamos assentar a responsabilidade de uma pessoa numa única prova digital.

Análise jurídica e perícia

O professor Ricardo Jacobsen Gloeckner, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Penais da PUCRS, afirma que o caso mostra como a IA pode alterar a execução de crimes graves, não apenas golpes financeiros.

— O que parece ser interessante é que o meio de execução do crime foi realizado através de um fake da voz de alguém — afirmou o professor.

Gloeckner diz que a ampla disponibilidade de ferramentas digitais torna a clonagem de voz um risco que não se limita a pessoas famosas. Uma simples mensagem de áudio enviada a outra pessoa pode, segundo ele, servir de base para uma simulação.

Até hoje, as vítimas seguem desaparecidas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O professor também chama atenção para a limitação das ferramentas de detecção. Softwares que prometem identificar conteúdos falsos ainda podem errar. Por isso, a perícia digital passa a ter papel decisivo em investigações criminais.

— Não há outra forma de a gente identificar que aquele áudio é ou não é verdadeiro a não ser através de uma perícia — disse.

Em golpes comuns, pedidos de dinheiro, dados ou vantagens fora do padrão podem servir como sinais de alerta. No caso Aguiar, segundo Gloeckner, a situação era mais difícil porque a mensagem falsa teria partido de uma relação familiar e emocional.

— Era muito difícil a vítima se precaver daquele crime — afirmou o professor.

Essa é uma das diferenças em relação aos golpes mais conhecidos. Em fraudes financeiras, costuma haver urgência, promessa de vantagem ou pedido inesperado.

No caso investigado, segundo as fontes ouvidas, o áudio simulava uma situação pessoal e familiar, o que reduzia a chance de desconfiança.

— A inteligência artificial tem suas benesses, mas também tem os pontos de reflexão, de perigo. Alguém pode nos enganar com uma falsa voz de alguém, enganar uma investigação e se beneficiar disso, seja financeiramente, seja em casos de crimes de sangue — disse o promotor.

Zero Hora procurou Jeverson Barcellos, advogado de Cristiano, que afirmou que ainda "não obteve acesso a grande maioria das cautelares".

O que diz a defesa de Milena

"A defesa de Milena vem a público esclarecer que ela não possui qualquer envolvimento com supostos áudios, tampouco com eventual utilização de inteligência artificial relacionada aos fatos investigados.

As informações divulgadas até o momento carecem de comprovação técnica conclusiva, sendo precipitada qualquer tentativa de vincular o nome de Milena à criação, manipulação ou divulgação de conteúdos atribuídos ao caso.