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Caso Aguiar: entenda como o uso de IA mudou o rumo da investigação do desaparecimento de três pessoas da mesma família em Cachoeirinha

Segundo a acusação, tecnologia foi usada para simular que Silvana Aguiar estava viva e atrair seus pais

Duda Romagna

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Eduardo Paganella

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