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Casal vira réu por morte do cão Branquinho e maus-tratos contra 35 animais em Porto Alegre

A Justiça aceitou duas denúncias apresentadas pelo Ministério Público contra Casia de Souza Zatti e Ederson dos Santos Machado

Airton Lemos

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