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Casal é denunciado pela morte do cão Branquinho e por maus-tratos a outros animais em Porto Alegre

Caso veio à tona no fim de abril, após vídeo mostrar cachorro sendo morto. Durante investigação, polícia encontrou outros 35 animais em situação de maus-tratos na casa do casal na Capital

Airton Lemos

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