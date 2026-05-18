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Casa própria: como construtoras fraudaram famílias com dinheiro da Caixa

Reportagem revelou esquema que deixou famílias gaúchas endividadas, com obras inacabadas e o sonho da casa própria transformado em prejuízo

Giovani Grizotti

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