Carro bate em poste e motorista fica ferido após perseguição e tiroteio em Canoas 

Carro bateu em posto no cruzamento da Avenida Florianópolis com a Rua Dona Maria Isabel. Paulo Rocha / Agencia RBS

Um homem ficou ferido em perseguição policial na madrugada desta terça-feira (19) no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana. A ocorrência foi registrada por volta de 2h50min.

Segundo a Brigada Militar (BM), um homem, suspeito de ligação com o tráfico de drogas, estava em um Siena. Houve tentativa de abordagem, quando o suspeito fugiu, dando início a uma perseguição. Houve troca de tiros entre os PMs e o suspeito.

Leia Mais Golpe do falso boleto: grupo clonava site de financiamento de carro para enganar vítimas

Na tentativa de fugir, o veículo bateu em um poste no cruzamento da Avenida Florianópolis com a Rua Dona Maria Isabel.

O suspeito ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora das Graças. O estado de saúde dele não foi confirmado.

Durante o confronto, a fachada de uma loja próxima foi atingida. O veículo foi removido por guincho por volta das 7h30min.