Segurança

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Notícia

Carro bate em poste e motorista fica ferido após perseguição e tiroteio em Canoas 

Segundo a BM, motorista do veículo é  suspeito de ligação com o tráfico de drogas. Estado de saúde dele não foi divulgado

Paulo Rocha

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