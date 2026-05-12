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Cão Orelha: MP pede arquivamento do caso após concluir que cachorro não morreu por maus-tratos

Perícia indica morte por "doença preexistente". Animal foi encontrado com ferimentos graves em janeiro deste ano e precisou passar por eutanásia

Zero Hora

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