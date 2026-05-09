Segurança

Em liberdade provisória
Notícia

Cão Branquinho: MP recorre e pede prisão preventiva de mulher suspeita de maus-tratos em Porto Alegre 

A mulher havia sido presa em flagrante na segunda-feira (4) por maus-tratos contra 35 animais, mas foi solta na terça-feira (5), por determinação da Justiça

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS