Cão Branquinho: MP recorre e pede prisão preventiva de mulher suspeita de maus-tratos em Porto Alegre 

Câmera de segurança flagra mulher supostamente matando um cachorro com uma picareta. Câmera de segurança / Reprodução

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) recorreu nesta sexta-feira (8) contra a decisão judicial que concedeu liberdade provisória de Casia de Souza Zatti, 32 anos, e solicitou a prisão preventiva da mulher.

Casia havia sido presa em flagrante na segunda-feira (4) por maus-tratos contra 35 animais, mas foi solta na terça-feira (5), por determinação da Justiça, mediante medidas cautelares (entenda abaixo). Ela também é suspeita de matar um cachorro com golpes de picareta em Porto Alegre.

O crime ocorreu em novembro de 2025, no bairro Aparício Borges, na zona leste da Capital, e veio à tona recentemente após a circulação de imagens que supostamente mostram o momento em que ela ataca o animal.

De acordo com o MP, o promotor de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre Felipe Teixeira Neto solicitou a decretação da prisão preventiva da mulher "para garantir a ordem pública e impedir a reiteração das condutas".

Conforme a promotoria, os maus-tratos contra os 35 animais representam "um padrão contínuo, atual e reiterado de violência contra animais, indo além de um episódio isolado".

O MP também avaliou que a manutenção da liberdade da suspeita representa um "risco concreto de reiteração delitiva" e que as medidas cautelares impostas são insuficientes para impedir novas infrações.

— O que se verifica é uma escalada concreta de gravidade, com habitualidade na prática de maus-tratos e completa incapacidade de adequação mínima à legislação de proteção animal — sustenta o promotor Felipe Teixeira.

Agora, o recurso será analisado pela 2ª Vara Regional de Garantias. A reportagem busca a defesa de Zatti. O espaço está aberto para manifestações.

Entenda

Prisão em flagrante

Casia foi presa em flagrante por maus-tratos na segunda-feira (4), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência dela. Na ocasião, a polícia investigava a morte do cachorro Branquinho e buscava mais elementos sobre o caso.

No entanto, ao chegar no local, os agentes encontraram 35 animais em condições precárias: três cavalos, 24 galinhas, sete cães e um gato. Todos mantidos, conforme o MP, em condições degradantes, sem água, sem alimentação adequada e em ambiente insalubre.

Parte dos animais apresentava baixo escore corporal e sinais evidentes de negligência e sofrimento. O flagrante resultou na prisão.

Liberdade provisória

Um dia depois da prisão, na terça-feira (5), a Justiça concedeu liberdade provisória à investigada durante audiência de custódia realizada pelo Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), a decisão da juíza Michele Scherer Becker levou em consideração que a mulher é tecnicamente primária, ou seja, não possui condenações anteriores.

O judiciário também considerou que, em caso de eventual condenação, o crime de maus-tratos permitiria início do cumprimento da pena em regime mais brando que o fechado.

Conforme o judiciário, a liberdade provisória foi concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares como:

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades

Comparecimento sempre que intimada

Manter endereço e telefone atualizados

Comparecimento a atendimento psicológico em unidade de saúde, com comprovação periódica nos autos

Proibição de manter sob sua guarda qualquer tipo de animal

Obrigação de não se envolver em novos delitos

De acordo com o MP, a audiência de custódia não analisou nem tratou do episódio que resultou na morte do cão Branquinho, apenas da situação de maus-tratos verificada no momento da prisão:

"Esse antecedente foi considerado como elemento de contexto, a fim de demonstrar a reiteração de condutas semelhantes, reforçando a necessidade de adoção de medidas mais rigorosas no caso atual".

Como o caso veio à tona

A denúncia sobre a morte do cachorro Branquinho chegou à polícia em 27 de abril deste ano, a partir de imagens enviadas ao Ministério Público Ambiental. O vídeo foi repassado ao Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre, que o encaminhou à Polícia Civil.

O crime ocorreu em 9 de novembro de 2025, na residência dela, no bairro Aparício Borges, na zona leste da Capital. As filmagens que registraram o episódio de novembro eram de câmeras instaladas na residência da mulher. Os equipamentos foram instaladas pelo então companheiro dela.

— As câmeras são da casa. Conversamos com o rapaz (então companheiro), e ele buscava provas de infidelidade. Nisso, deparou com a morte do animal — contou Carrion.

Conforme a polícia, o contexto era de conflitos entre o casal. Em 15 de abril deste ano, a mulher registrou ocorrência de violência doméstica e chegou a afastar o homem da casa. A situação foi considerada nas investigações.